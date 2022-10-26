Автомобілі зіткнулись на перехресті у Старокостянтинові

У Старокостянтинові п'яний водій ВАЗ на перехресті зіткнувся з автомобілем Daewoo, внаслідок чого постраждали шестеро осіб. В тому числі, травмувався сам нетверезий водій. Наразі поліція з'ясовує деталі аварії, у разі доведення вини чоловікові загрожує до трьох років тюрми.

ДТП сталась близько 17:00 у вівторок, 25 вересня, на перехресті вулиць Першого травня та Меджибізької, повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

«Попередньо встановлено, що 52-річний водій, рухаючись за кермом автомобіля ВАЗ, допустив зіткнення з автомобілем Daewoo під керуванням 30-річного місцевого жителя. Внаслідок ДТП водії та пасажири обох автомобілів отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості», – йдеться у повідомленні.

Також додають, що водій автомобіля ВАЗ перебував у стані алкогольгого сп'яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило травми). Санкція статті передбачає до трьох років ув'язнення та позбавлення права керування транспортом до п'яти років.