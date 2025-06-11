Якщо хом’як не звик до ваших рук, він буде намагатись вас вкусити, коли ви будете брати його на руки.

Хом’яки – милі домашні улюбленці, але іноді вони можуть кусатися. Зазвичай це відбувається лише тоді, коли вони налякані. The Spruce Pets розповідає, як відучити хом’яка кусатися.

Чому хом'яки кусаються?

Якщо хом’як не звик до ваших рук, він буде намагатись вас вкусити, коли ви будете брати його на руки. Проте коли ви маєте справу з таким хом’яком, важливо пам’ятати, що він кусається, бо боїться, а не тому, що агресивний.

Як зупинити кусання?

Ключовим моментом у спілкуванні з хом'яком, який кусається, є терпіння. Вам потрібно завоювати довіру вашого хом'яка, а це повільний і поступовий процес. Це хороший підхід, якщо ви живете з хом'яком вже деякий час, а він продовжує кусатися. Це також чудовий спосіб познайомитися з новим хом'яком, який спочатку може бути трохи сором'язливим.

Вам може знадобитися місяць або навіть більше, щоб завоювати довіру вашого хом’яка. І якщо ваш хом'як адаптується і реагуватиме швидше, ніж ви очікували, ви можете скоротити час між етапами. Якщо на якомусь етапі ваш хом'як все ще відчуває страх, поверніться до попереднього кроку і витратьте трохи більше часу на його виконання.

З часом хом’як сприйматиме вас як джерело смаколиків та не буде вас боятися. Це займе деякий час, але в кінцевому підсумку це буде того варте.

Як відучити кота кусатися: покрокова інструкція

Тиждень 1: Дозвольте хом'яку звикнути до вас.

Увечері, коли він найбільш активний, проведіть деякий час, сидячи біля клітки та розмовляючи з хом'яком. Ви можете почитати або навіть заспівати йому, якщо не знаєте, що сказати. Ідея полягає в тому, щоб дати хом'яку звикнути до вашої присутності, особливо до вашого запаху і голосу.

Пам'ятайте, що переїзд до нової клітки в новому оточенні є дуже стресовим, тому цей період також дає вашому хом'яку шанс пристосуватися до життя в новому домі. У цей момент не намагайтеся торкатися хом'яка.

У ці перші дні вам може знадобитися взяти його на руки, щоб почистити клітку. Щоб взяти хом'яка на руки, поки він ще не звик до вас, заженіть його в куток за допомогою рушника, а потім обережно візьміть його в рушник.

Тиждень 2: Дозвольте хом'яку звикнути до вашої руки.

Продовжуючи сидіти біля клітки та розмовляти з хом'яком, покладіть руку всередину клітки. Рухайтесь дуже повільно. У перший день покладіть руку просто на дверцята або зверху клітки. Кожного наступного дня намагайтеся засовувати руку трохи далі.

Не намагайтеся торкатися хом'яка, але якщо йому стане цікаво, дозвольте йому понюхати або дослідити вашу руку.

Тиждень 3: Запропонуйте своєму хом'яку ласощі.

Пропонуйте хом'яку ласощі (насіння соняшника, родзинки або яблука) з голої руки, яку ви поклали в його клітку. Зрештою, він, ймовірно, підійде до вас, щоб поїсти, що допоможе вам завоювати його довіру.

Тиждень 4: Погладьте хом'яка.

Після того, як ваш хом'як буде спокійно приймати ласощі, ви можете спробувати ніжно погладити його. Якщо він це добре переносить, можна переходити до наступного кроку – брати хом'яка на руки. В іншому випадку, продовжуйте терпляче пропонувати ласощі та гладити.

Тиждень 5: Візьміть хом'яка на руки.

Якщо ваш хом’як приймає ласощі та дозволяє вам торкатися до нього, настав час спробувати взяти тваринку на руки. Знову ж таки, не потрібно поспішати, слідкуйте за поведінкою хом’яка.

Хороший підхід – заманити хом’яка до себе на руки за допомогою ласощів. Потім ви можете спробувати взяти його обома руками.

Покладіть по одній руці з обох боків хом'яка, а потім з'єднайте руки під його животиком. Обережно візьміть хом'яка в руки, але не стискайте його спинку. Хом’яки можуть сприймати тиск на спину як загрозу.

Також не тримайте хом’яка високо над землею на випадок, якщо він спробує вистрибнути з рук. Спочатку спробуйте тримати його трохи вище від підлоги клітки, поступово піднімаючи вище. Якщо тримати хом’яка обличчям до себе, це може зменшити ймовірність того, що він спробує втекти.