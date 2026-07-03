Сибіга запропонував антикризові заходи для відносин України з Польщею
Сікорський запевнив Сибігу, що Польща й надалі підтримувати Україну в зміцненні її обороноздатності
Україна запропонувала Польщі «пакет антикризових кроків» для врегулювання відносин між країнами. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі зі своїм польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві 3 липня.
За словами українського міністра, так званий «пакет антикризових заходів» передбачає започаткування консультацій між міністерствами закордонних справ України та Польщі, організацію зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни, а також звернення до релігійних лідерів обох країн з проханням використати їхній авторитет у двосторонньому діалозі.
«Ми відзначили, що за останні півтора року було досягнуто значного прогресу в подоланні чутливих питань нашого історичного минулого. Ексгумації було розблоковано, а робота історичного конгресу відновлено. Україна й надалі видаватиме дозволи на пошукові та ексгумаційні роботи», – зауважив Сибіга.
Окремо топдипломат запевнив польського колегу, що найменування одного з українських військових підрозділів іменем УПА «не мало жодного антипольського підтексту».Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Ми поважаємо історію інших народів і очікуємо від наших партнерів такого самого ставлення до нашої історії та незалежності», – пояснив Андрій Сибіга.
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Сторони також обговорили ситуацію на лінії фронту ЗСУ, співпрацю між українськими та польськими компаніями, питання прискорення митних процедур для громадян та підприємств, а також розвиток інфраструктури прикордонних контрольно-пропускних пунктів.
Сибіга запевнив, що Польща підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну в зміцненні її оборонних можливостей, а також подякував польській стороні за оперативне реагування на випадки ненависті та ксенофобії щодо українців у Польщі.
Нагадаємо, польсько-українські відносини вкотре стали напруженими після того, як 27 травня президент Володимир Зеленський надав Окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесне найменування на честь Героїв УПА. Це викликало різку критику з боку польських політиків, зокрема президента країни Кароля Навроцького, який 19 червня позбавив Зеленського найвищої держнагороди Польщі – ордена Білого Орла. У відповідь президент України повернув свою нагороду. Слідом за президентом від польських відзнак відмовилися низка українських посадовців і політиків. Згодом кілька польських політиків також повернули українські державні нагороди.
Володимир Зеленський заявив, що бачить у рішенні польського президента позбавити його ордена Білого Орла «виключно електоральний процес», оскільки восени 2027 року в Польщі відбудуться парламентські вибори. Водночас Кароль Навроцький заявив, що ця суперечка не стосується внутрішньої політики Польщі.
На тлі конфлікту з Україною Польща пригрозила блокувати вступ Києва до ЄС через вшанування діячів ОУН і УПА та відмовилася передавати винищувачі в обмін на українські дронові технології.