Андрій Сибіга та Радослав Сікорський у Варшаві 3 липня

Україна запропонувала Польщі «пакет антикризових кроків» для врегулювання відносин між країнами. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі зі своїм польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві 3 липня.

За словами українського міністра, так званий «пакет антикризових заходів» передбачає започаткування консультацій між міністерствами закордонних справ України та Польщі, організацію зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни, а також звернення до релігійних лідерів обох країн з проханням використати їхній авторитет у двосторонньому діалозі.

«Ми відзначили, що за останні півтора року було досягнуто значного прогресу в подоланні чутливих питань нашого історичного минулого. Ексгумації було розблоковано, а робота історичного конгресу відновлено. Україна й надалі видаватиме дозволи на пошукові та ексгумаційні роботи», – зауважив Сибіга.

Окремо топдипломат запевнив польського колегу, що найменування одного з українських військових підрозділів іменем УПА «не мало жодного антипольського підтексту».

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«Ми поважаємо історію інших народів і очікуємо від наших партнерів такого самого ставлення до нашої історії та незалежності», – пояснив Андрій Сибіга.

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Сторони також обговорили ситуацію на лінії фронту ЗСУ, співпрацю між українськими та польськими компаніями, питання прискорення митних процедур для громадян та підприємств, а також розвиток інфраструктури прикордонних контрольно-пропускних пунктів.

Сибіга запевнив, що Польща підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну в зміцненні її оборонних можливостей, а також подякував польській стороні за оперативне реагування на випадки ненависті та ксенофобії щодо українців у Польщі.

Нагадаємо, польсько-українські відносини вкотре стали напруженими після того, як 27 травня президент Володимир Зеленський надав Окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесне найменування на честь Героїв УПА. Це викликало різку критику з боку польських політиків, зокрема президента країни Кароля Навроцького, який 19 червня позбавив Зеленського найвищої держнагороди Польщі – ордена Білого Орла. У відповідь президент України повернув свою нагороду. Слідом за президентом від польських відзнак відмовилися низка українських посадовців і політиків. Згодом кілька польських політиків також повернули українські державні нагороди.

Володимир Зеленський заявив, що бачить у рішенні польського президента позбавити його ордена Білого Орла «виключно електоральний процес», оскільки восени 2027 року в Польщі відбудуться парламентські вибори. Водночас Кароль Навроцький заявив, що ця суперечка не стосується внутрішньої політики Польщі.

На тлі конфлікту з Україною Польща пригрозила блокувати вступ Києва до ЄС через вшанування діячів ОУН і УПА та відмовилася передавати винищувачі в обмін на українські дронові технології.