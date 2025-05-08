Російську техніку вивели з ладу оператори «Рейду»

Оператори «Рейду» вивели з ладу російську РЛС «Заслон» на колісній базі та вогнеметні системи ТОС-2 «Тосочка». Про це повідомили у середу, 7 травня, Сили безпілотних систем.

Відомо, що на Донеччині оператори «Рейду» вразили дві новітні російські вогнеметні системи ТОС-2 «Тосочка», які є глибокою модернізацією ТОС-1А «Сонцепьок».

«ТОС-2 прийнята на озброєння ЗС РФ у 2021 році, а перше знищення цієї системи в Україні зафіксовано у лютому 2025 року», – розповіли військові.

Пускова виконана на базі вантажного автомобіля «Урал-63706». Кабіна «ТОС-2» отримала бронювання, яке захищає розрахунок від вогню стрілецької зброї. Колісне шасі збільшує економічність, мобільність та дальність ходу пускової установки.

Також відомо, що російська вогнеметна система отримала комплект навігаційного обладнання, який дозволяє вести вогонь з непідготовлених позицій. А автоматизовані системи управління вогнем підвищила точність ураження.

Також на Курщині на значній відстані від державного кордону оператори «Рейду» у складі зведеного загону БПС «Джміль» 78 ОДШП уразили та вивели з ладу радіолокаційну станцію «Заслон» на колісній базі.



«Це рідкісна модифікація корабельного радіолокаційного комплексу, який встановлюється на російські новітні корвети», – йдеться у дописі.

Станція здатна:

виявляти цілі на відстані до 300 км,

надавати координати цілі зенітним ракетам,

керувати вогнем ППО й артилерії.

Вартість одного корабельного «Заслону», за даними російських ЗМІ, у 2019 році становила близько 46 млн доларів.

Нагадаємо, на Курщині зафіксували перше знищення рідкісної російської реактивної системи залпового вогню «Ураган-1М». Відео бойової роботи оприлюднили у вівторок, 6 травня.