Наслідки атаки на Пєрмь

Українські дрони уразили три заводи на території Росії, а також атакували місця пусків російських безпілотників. Про це повідомив у понеділок, 7 вересня, президент України Володимир Зеленський на своїх сторінках у соцмережах. Також Генштаб повідомив, що Сили оборони вдарили по мосту через Північно-Кримський канал.

Президент підтвердив, що Сили оборони уразили російський нафтопереробний завод у Рязанському регіоні. Ймовірно, йдеться про атаку на Рязанський НПЗ 6 вересня. Також Зеленський повідомив, що далекобійні дрони уразили НПЗ у Пєрмському краї й Татарстані.

На фото і відео, оприлюднених у соцмережах місцевими мешканцями, було видно прольоти українських безпілотників над Пєрмю, а також задимлення в районі місцевого НПЗ.

Крім того, Зеленський підтвердив атаку на нафтопереробний завод у Татарстані. Зазначимо, регіон розташований за понад 1000 км від кордону з Україною.

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Під удар українських дронів також потрапило місце пусків російських безпілотників у Курській області та ціль в акваторії Чорного моря. Що саме уразили Сили оборони у Чорному морі, Володимир Зеленський не уточнив.

Згодом у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ повідомили, що Сили оборони уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал.

«Так, у районі Владиславівки, в тимчасово окупованому українському Криму, уражено залізничний міст через Північно-Кримський канал. Міст використовується противником для забезпечення військової логістики», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Нагадаємо, у ніч на 6 вересня безпілотники атакували Рязанський НПЗ, внаслідок чого там зайнялася пожежа. Атаку підтвердили у компанії Fire Point, додавши, що ураження здійснили дронами FP-1.