Протиповітряна оборона вночі працювала у 8 областях

У ніч на 29 жовтня росіяни завдали удару по Україні балістичною ракетою та 48 ударними безпілотниками й БПЛА невідомого типу. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

В ніч на вівторок, 29 жовтня, російські війська атакували Кривий Ріг із Криму балістичною ракетою «Іскандер-М». Також росіяни під час обстрілу України використали 48 ударних дронів та безпілотники невстановленого типу.

«Авіація противника цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках», – додають у повідомленні.



Протиповітряна оборона вночі працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Українським захисникам вдалося збити 26 російських безпілотників, ще 20 БПЛА локаційно втрачено. Крім цього, один дрон повернувся до Росії.

Робота ППО вночі 29 жовтня

Наслідки російської атаки

В ніч на 29 жовтня близько о 02:51 росіяни вдарили авіабомбами по приватному секторі Харкова в Основ'янському районі. Зруйновані два будинки та ще 19 зазнали пошкоджень. Внаслідок атаки загинули 4 мешканці.

Також росіяни обстріляли триповерховий житловий будинок у Кривому Розі, внаслідок чого одна людина загинула, травми отримали 14 мешканців.

У Солом'янському районі Києва сталась пожежа у житловому будинку внаслідок падіння уламків дрона. Відомо про 6 постраждалих. У Святошинському районі столиці пошкоджена газова магістраль.