Сили ППО вночі збили 41 російський безпілотник
Російські війська атакували Україну вночі 27 жовтня 80 безпілотниками
У ніч на 27 жовтня російські війська атакували Україну 80-ма ударними безпілотниками та дронами невстановленого типу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
За даними військових, в ніч на неділю росіяни атакували Україну дронами із напрямків Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.
Сили ППО збили 41 безпілотник у 10 областях, зокрема, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській.
«Більшість ворожих БПЛА збито на Одещині та Київщині», – додають у дописі.
Результати роботи ППО вночі 27 жовтня
Крім того, 32 російських безпілотники було локаційно втрачено, ще один полетів у напрямку Білорусі.
Наслідки російської атаки вночі 27 жовтня
Цієї ночі у Київській області через атаку дронів зазнали пошкоджень будинок та автомобіль. За словами голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, постраждалих внаслідок обстрілу немає.
27 жовтня дрони також атакували Черкаську область, в регіоні сталася пожежа на інфраструктурному об'єкті. Серед мешканців ніхто не постраждав.
«Уламки одного з них впали на територію об'єкта інфраструктури в Уманському районі», – зазначив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.