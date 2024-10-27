Більшість ворожих БПЛА збили на Одещині та Київщині

У ніч на 27 жовтня російські війська атакували Україну 80-ма ударними безпілотниками та дронами невстановленого типу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, в ніч на неділю росіяни атакували Україну дронами із напрямків Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Сили ППО збили 41 безпілотник у 10 областях, зокрема, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській.

«Більшість ворожих БПЛА збито на Одещині та Київщині», – додають у дописі.

Результати роботи ППО вночі 27 жовтня

Крім того, 32 російських безпілотники було локаційно втрачено, ще один полетів у напрямку Білорусі.

Наслідки російської атаки вночі 27 жовтня

Цієї ночі у Київській області через атаку дронів зазнали пошкоджень будинок та автомобіль. За словами голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

27 жовтня дрони також атакували Черкаську область, в регіоні сталася пожежа на інфраструктурному об'єкті. Серед мешканців ніхто не постраждав.

«Уламки одного з них впали на територію об'єкта інфраструктури в Уманському районі», – зазначив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.