Двох лікарів амбулаторії сімейної медицини в Івано-Франківській області оштрафували на 42,5 тис. грн кожного за видачу ковід-сертифікатів без фактичного проведення вакцинації від Covid-19. У суді обоє медиків визнали свою вину.

Як у вівторок, 29 березня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури, лікаря-терапевта і завідувача амбулаторії сімейної медицини Рожнятівського району обвинувачували за ч. 1 ст. 362 ККУ – несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі.

«Встановлено, що лікарі однієї з амбулаторій сімейної медицини Рожнятівського району вносили неправдиві дані про нібито здійснення вакцинації від коронавірусної хвороби до електронної системи охорони здоров’я України. Така фіктивна імунізація дала можливість згенерувати Covid-сертифікат про вакцинацію», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначається, що обоє медиків свою вину визнали, суд також затвердив їхню угоду з прокурором про визнання винуватості. Відтак, обох лікарів зобов’язали сплатити штраф у сумі 42,5 тис. грн.