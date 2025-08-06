6 серпня 2024 року розпочалася Курська наступальна операція Сил оборони України

Протягом року в зоні відповідальності угруповання військ «Курськ» Сили оборони України ліквідували понад 77 тисяч російських військовослужбовців та взяли у полон 1018 окупантів. Про це у середу, 6 серпня, повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

6 серпня 2024 року розпочалася Курська наступальна операція Сил оборони України, яка вперше перенесла повномасштабну війну на територію країни-агресора.



«Це був рішучий і сміливий крок у відповідь на підготовку ворогом нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини. Ми не чекали удару – ми самі його завдали. Справою засвідчили, що Україна здатна не лише оборонятися, а й діяти на випередження та результативно атакувати», – заявив Сирський.

За рік Курської операції російська армія втратила:

понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тисячі – громадяни КНДР),

211 танків,

1083 ББМ,

907 артсистем,

1 літак,

3 гелікоптери,

15 засобів ППО,

2795 одиниць автотранспорту.

Курська операція також забезпечила 1018 полонених російських військовослужбовців.

У ЗСУ наголошують, що противник отримав змогу відновлювати втрачені позиції та райони тільки після того, як залучив війська КНДР, значно наростив своє угруповання та переніс на Курщину основну інтенсивність застосування керованих авіабомб.

«Масштаб втрат ворога, ефективність наших асиметричних дій у наступі, неухильне дотримання міжнародного гуманітарного права на території рф були визнані світом та стали джерелом неоціненного досвіду як для українських військ, так і для іноземних союзників. Ця операція – ще одне підтвердження: українське військо має стратегічне мислення, силу та волю», – наголосив додав Сирський.

Проте для воїнів ССО ця операція почалася на два місяці раніше. Бійці проводили розвідку та завдавали удари по тилових структурах ворога



«Ретельне планування, знищення російських систем ППО і складів боєприпасів воїнами ССО позбавили противника можливості швидко зреагувати. Координовані з дружніми підрозділами точкові удари по стратегічних об’єктах та логістиці унеможливлювали швидке перекидання ворожого підкріплення», – зазначили Сили спеціальних операцій.

Воїни зауважили, що малі групи за довго до серпня місяця заходили в тил противника, де нищили його оборону перед заходом основних сил. Тим часом у ворожому тилу групи спецпризначення та руху опору ССО проводили засідки, нальоти, диверсії, підривали мости та переправи противника.

Нагадаємо, у травні Генштаб зазначав, що Курська операція стала найефективнішою за кількістю полонених.