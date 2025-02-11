Раніше Івана Руснака штрафували за п'яну їзду

Тячівський районний суд визнав директора Тарасівської школи Івана Руснака винним у побоях та мордуванні. За побиття металевою трубою відвідувача торгового центру посадовцю призначили 850 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 31 січня, інцидент стався 6 січня 2025 року у торговому центрі «Плеша» на вул. Миру у селі Нересниця Тячівського району. Під час сварки з відвідувачем закладу Іван Руснак вдарив його по нозі металевою трубою.

У судовому засіданні директор школи визнав свою вину, а потерпілий погодився на розгляд справи у спрощеному режимі. Зважаючи, на щире каяття Івана Руснака, суддя Лілія Сас призначила йому 850 грн штрафу.

Додамо, що 28 січня Тячівський районний суд на 850 грн оштрафував ще одну учасницю інциденту у торговому центрі «Плеша» – Василину Магей, яка вдарила Івана Руснака долонею у голову.

Директор Тарасівської школи Іван Руснак не вперше притягається до відповідальності. У листопаді 2023 року його оштрафували на 17 тис. грн за п’яну їзду, а через місяць затримали за підозрою у шахрайстві. За 12 тис. доларів він пообіцяв місцевому жителю виготовити документи для ухилення від мобілізації. Привласнивши гроші, директор перестав виходити на зв’язок.