Скільки грошей українці тримають у банках

Станом на 1 листопада 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках досягла 1,53 трлн грн, що на 19,4 млрд грн більше, ніж на початок попереднього місяця. Сума коштів у національній валюті перевищила трильйон гривень, повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Структура вкладів:

вклади у національній валюті – 1,01 трлн грн (+12,2 млрд грн за жовтень 2025 року)

вклади в іноземній валюті – 524,6 млрд грн (+7,2 млрд грн за жовтень 2025 року)

Частка фізичних осіб-підприємців (ФОП) серед вкладників становила 3,1%, а їхні вклади складали 11,5% від загальної суми, або 176,6 млрд грн. При цьому найбільше рахунків відкрито у державних банках – 61,5%, у банках із приватним капіталом – 21,15%, а у банках з іноземним капіталом – 17,35%.

Щодо розподілу за сумами, більшість українців (56,89%) тримають на рахунках від 10 грн до 200 тис. грн, але їхні гроші становлять лише 27,54% від загального обсягу вкладів. Водночас 51,02% усіх коштів сконцентровано у вкладниках із сумами понад 600 тис. грн, а це всього 0,6% українців.

Таким чином, більшість громадян мають невеликі вклади, тоді як основна частина депозитних коштів зосереджена у відносно невеликої групи клієнтів із великими сумами.