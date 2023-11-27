Якщо собака робить забагато шкоди, подумайте, чи отримує вона все необхідне для розвитку

Деякі люди відмовляються взяти в дім собаку через безліч історій про те, як песики, особливо у віці цуценят, гризуть все, що трапляється на їхньому шляху – від навушників і взуття до документів. Та гризти щось – природно для собак. Насправді, для багатьох із них це важлива активність. Це частина «функціоналу» собаки. Розберемось, чому собаки гризуть речі і як уникнути шкоди від такої поведінки домашнього улюбленця.

Причини, чому собаки гризуть речі

Попри те, що для собаки щось гризти – це природно, опікуна точно не влаштує шкода, завдана такими діями чотирилапого. Якщо песик щось погриз або намагається гризти, передусім слід подумати, чому він це робить. Найбільш поширені причини такої поведінки:

Ріст зубів у цуценят;

Нудьга або надлишок енергії;

Тривожність;

Цікавість (особливо у цуценят).

Як уникнути шкоди від звички собаки щось гризти?

По-перше, собаку слід заохочувати гризти правильні речі – у зоомагазинах можна обрати відповідну іграшку на будь-який смак.

По-друге, коли песик залишається удома сам, обмежте територію, де він може перебувати. Це можна зробити за допомогою невеликого вольєра, огорожі чи залишити собаку у місці, де він не завдасть шкоди речам.

Звісно, опікун собаки має стежити за тим, або його особисті речі, важливі документи тощо були недосяжними для песика і його зубів.

Що робити, якщо ви застали собаку, коли він гризе щось із домашніх речей? Передусім, слід зупинити її різким звуком, відволікти від процесу. Потім потрібно замінити річ, що собака гриз, на спеціальну іграшку.

Ще одна важлива порада: переконайтесь, що приділяєте домашньому улюбленцю достатньо часу – він має вдосталь прогулянок та ігор, де може виплеснути свою енергію замість гризти ваші речі.

Якщо знати потреби та особливості характеру свого песика, із ним зовсім нескладно порозумітися.

За матеріалами The Spruce Pets