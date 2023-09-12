Макет української приманки-радара

Україна активно підміняє свою військову техніку на полі бою підробленими муляжами, щоб російська армія даремно витрачала снаряди, ракети і дрони на знищення хибних цілей, повідомляє CNN.

ЗСУ успішно підміняли гаубиці, танки, міномети, радари макетами. Це дозволило ввести в оману російських загарбників. Окупанти даремно витратили дрони, ракети і снаряди, рапортувавши щодо сотень знищених цілей.Українські гармати-гаубиці Д-20, гаубиці американського виробництва М777, міномети, РЛС та засоби ППО копіюють у невеликому ангарі. На території величезного промислового майданчика можна побачити вражаючий набір муляжів найновіших американських і європейських технологій для вбивства російських загарбників.

Фахівці ретельно підходять до створення відповідних об'єктів. Після кожного влучання військові віддають уламки.

«Якщо муляж був знищений, ми працювали не даремно», – сказав CNN представник компанії, яка займалася виготовленням муляжів.

Чоловік зазначив, що швидкість знищення свідчить про якість виробу. Якщо по ньому занадто тривалий час не стріляють, інженери повертаються до розробки нового муляжу.

Представник компанії додав, що війська РФ знищили вже сотні таких муляжів. Розробники навіть не встигають задовольняти попит з боку військових. Спочатку макети були «грубими», демонструючи, що ЗСУ мають краще обладнання, ніж це є насправді. Постачання різної західної техніки змусили компанію винаходити нові способи виготовлення муляжів, схожих на прототипи, тим паче, що в Україну прибувають дедалі складніші види озброєнь.

Так приманки дали свій результат. Росіяни витрати кошти на ракети та дрони, які просто зникли.

«Зрештою, безпілотники та ракети дорогі. Наші моделі набагато, набагато дешевші. Ми вважаємо не кількість виготовлених хибних цілей, а кількість знищених. Чим швидше наших пасток буде знищено, тим краще для нас», – зазначив співрозмовник журналістів.

Російські керівники неодноразово завищували кількість знищеної української техніки. Наприклад, російський президент Владімір Путін хизувався, що Росія знищила під Києвом «п’ять комплексів Patriot», хоча на озброєнні України їх було всього два.