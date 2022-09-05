Під час проведення спецоперації української спецслужби цивільне населення не постраждало

Бійці спецназу провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області). В результаті було знищено та суттєво пошкоджено низку об’єктів, які російські окупанти використовували для місць базування, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зазначається, що в кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу. Зокрема, в управлінні Державної казначейської служби.

«Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому, склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали – знищено. Разом з цим розбито місце базування підрозділу російського ФСБ, який охороняв склад бюлетенів», – зазначили в ГУР.

У відомстві також розповіли, що точна кількість вбитих та поранених – уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму. Під час проведення спецоперації української спецслужби цивільне населення не постраждало.

Наразі окупанти запровадили в місті жорстку комендантську годину в місті з 7:00. Над містом помічено військові вертольоти.

Нагадаємо, раніше в окупованому селищі Приазовське Мелітопольського району Запорізької області партизани підірвали штаб російських загарбників, у якому вони готували «референдум» про приєднання регіону до Росії