У Польщі за підозрою в шпигунстві на користь Росії затримали трьох іноземних громадян

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) за останні кілька днів ідентифікувало і затримало ще трьох осіб, які працювали для раніше виявленої російської шпигунської мережі. Про це повідомив заступник міністра»координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, пише PAP.

«Агентство внутрішньої безпеки ідентифікувало чергових осіб, які діяли в рамках раніше виявленої шпигунської мережі. Ми маємо справу із затриманими, яким інкримінується шпигунська діяльність та участь в організованому злочинному угрупованні. Також ми маємо справу з особами, які зараз перебувають під вартою за відповідними рішеннями суду», – зазначив Жарин.

За його словами, загалом у цій справі затримано вже 12 осіб. Утім, слідство триває і не виключаються чергові затримання.

Жарин нагадав, що ця група діяла за вказівкою російських спецслужб. Вони виконували типово розвідувальні завдання, а також займалися пропагандистською діяльністю.

«Це ціла мережа осіб, яким було поставлено завдання збирати інформацію про маршрути й транспортні перевезення в Україну. Вони також поширювали на замовлення російської сторони специфічний контент, який вписується у поточний порядок денний активної пропагандистської діяльності проти Польщі», – наголосив Станіслав Жарин.

Він додав, що ця справа потребує «далекосяжних активних дій Агентства внутрішньої безпеки, які підтримують також інші спецслужби».

Нагадаємо, що 16 березня стало відомо, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі заарештувало дев’ятьох осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Вони, за даними польської сторони, готували «диверсійні дії з метою паралізувати постачання техніки, зброї та допомоги Україні». Силовики вилучили камери, електронне обладнання та GPS-передавачі, які затримані планували розмістити на транспорті, що доправляє допомогу в Україну. Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак припустив, що група зайшла із сусідньої Білорусі.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну польська контррозвідка затримала, а суди заарештували щонайменше 23 особи за підозрою в роботі на Москву та Мінськ. Найчастіше їх звинувачують у збиранні інформації про військову та транспортну інфраструктуру країни.