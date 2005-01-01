Справу Савченко передадуть в суд через 2-3 місяці, – Луценко

Справу народної депутатки України Надії Савченко, підозрюваної у плануванні держперевороту в Україні та терористичного акту в урядовому кварталі, передадуть в суд через 2-3 місяці. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Слідчий каже в 2, максимум в 3 місяці завершити слідчі дії й передати справу на ознайомлення, а потім і почати відповідний судовий процес», – цитує Луценка у Twitter його прес-секретар Лариса Сарган.

Зазначимо, що раніше Юрій Луценко заявляв, що заплановані Савченко та Рубаном теракти в Києві планувалися як початок російського наступу на Україну.

Нагадаємо, що 23 березня суд обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

22 березня Верховна Рада позбавила її депутатської недоторканності, а також дала дозвіл на притягнення її до відповідальності та арешт. Того ж дня її доставили в СБУ. Генпрокурор Юрій Луценко перед голосуванням парламенту навів низку доказів причетності депутатки до державного перевороту, який вона готувала спільно з головою організації «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном (вів перемовини про звільнення полонених).