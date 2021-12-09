Президент США Джо Байден заявив, що розміщення американських військових на території України для стримування потенційного російського вторгнення наразі не розглядається. Про це він заявив у середу, 8 грудня, відповідаючи на запитання преси, передає «Голос Америки».

Байден розповів, що відповідь США на потенційний напад РФ, крім санкцій, ймовірно включала би також посилення присутності США у країнах на східному фланзі НАТО та надання оборонного озброєння Україні. Водночас, з його слів, розміщення американських військових на території України не розглядається.

«Ми маємо моральне та правове зобов’язання захищати своїх союзників по НАТО у разі нападу на них. Це священне зобов'язання, однак воно не поширюється на Україну», – заявив він.

Нагадаємо, що розмова Байдена і Путіна у форматі відеозустрічі по захищеному зв’язку відбулася увечері 7 грудня і тривала дві години. У Білому домі повідомили, що Байден попередив Кремль про серйозні «економічні та інші заходи», якщо Путін вдасться до подальшої військової ескалації. Путін, своєю чергою, повторив свої претензії щодо розширення НАТО і вимогу не приймати Україну чи інших сусідів РФ до Альянсу.

На тлі стягування російських військ до українського кордону розвідка західних країн припускає, що цієї зими існує висока ймовірність дестабілізації Росією ситуації в Україні.

ЄС та НАТО висловили стурбованість збільшенням чисельності російських військ біля кордону з Україною. Міністри закордонних справ Німеччини та Франції також попередили Росію про серйозні наслідки можливого вторгнення в Україну. Кремль всі звинувачення в ескалації відкидають.