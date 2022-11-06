США відреагували на визнання Іраном передачі Росії дронів
Радник США з питань Ірану стверджує, що слова іранського міністра не відповідають дійсності
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Заява міністра закордонних справ Ірану про те, що країна надала «обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до початку війни в Україні» не відповідає дійсності, бо це відбулося вже під час війни, зокрема – влітку, написав спеціальний представник США щодо Ірану Роберт Меллі.
«Іран не давав обмежену кількість безпілотників до війни. Лише цього літа вони переправили десятки [дронів до Росії] й мають своїх військових спеціалістів в окупованих частинах України, які допомагають Росії використовувати їх проти українських громадян», – написав Меллі.
Напередодні міністр закордонних справ Ірану вперше визнав, що Тегеран передав Росії безпілотники. Однак він стверджує, що це відбулося до початку повномасштабної війни проти України, а безпілотників була «обмежена кількість».
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у цьому зізнанні офіційний Тегеран збрехав.