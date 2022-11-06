Заява міністра закордонних справ Ірану про те, що країна надала «обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до початку війни в Україні» не відповідає дійсності, бо це відбулося вже під час війни, зокрема – влітку, написав спеціальний представник США щодо Ірану Роберт Меллі.

«Іран не давав обмежену кількість безпілотників до війни. Лише цього літа вони переправили десятки [дронів до Росії] й мають своїх військових спеціалістів в окупованих частинах України, які допомагають Росії використовувати їх проти українських громадян», – написав Меллі.

Also not true-Iran didn’t give a limited number of drones before the war. They transferred dozens just this summer & have military personnel in occupied Ukraine helping Russia use them against Ukrainian civilians. Confronted with evidence, they need a new policy, not a new story. https://t.co/m0ZSqkkMJe — Special Envoy for Iran Robert Malley (@USEnvoyIran) November 5, 2022

Напередодні міністр закордонних справ Ірану вперше визнав, що Тегеран передав Росії безпілотники. Однак він стверджує, що це відбулося до початку повномасштабної війни проти України, а безпілотників була «обмежена кількість».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у цьому зізнанні офіційний Тегеран збрехав.