Одного з поранених полонених росіян евакуювали на ношах

Бійці Сил спеціальних операцій продовжують виконувати завдання на території Курської області Росії. Зокрема, 26 квітня під час операції на Курщині українським військовим вдалося знищити групу окупантів, повідомили у пресслужбі ССО у неділю, 27 квітня.

«Вийшли з Курщини? Не чули. Поки голова генштабу ЗС РФ Гєрасімов звітує про “звільнення” Курської області від Сил безпеки та оборони України, оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати задачі в цій області», – повідомили у пресслужбі ССО.

За даними ССО, у суботу, 26 квітня українські спецпризначенці знищили групу російських солдатів 810 бригади морської піхоти. На відео, оприлюдненому ССО, видно знищених російських окупантів, а також момент евакуації одного з полонених російських окупантів, пораненого під час бою. Загалом українські бійці взяли в полон двох росіян.

«Одного військовополоненого воїни ССО евакуювали в безпечне місце на ношах, а інший шкутильгав самотужки», – повідомили у пресслужбі ССО.

Нагадаємо, 26 квітня начальник генерального штабу російських збройних сил Валєрій Гєрасімов відзвітував російському диктатору Владіміру Путіну нібито про повне звільнення Курської області. Тоді він відзначив роботу північнокорейських солдатів, вперше офіційно підтвердивши їхню участь у боях проти України.

Цікаво, що 24 квітня бійці ССО повідомили, що знищили на Курщині 25 солдатів Північної Кореї. Українським військовим вдалося проникнути в тил регулярних військ Північної Кореї.

У Генштабі ЗСУ відреагували на російські заяви та повідомили, що вони є «пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне». Станом на 26 квітня, згідно зі зведенням Генштабу, Сили оборони контролюють значну територію на Курщині – зокрема, йдеться про прикордонні території поблизу Сумської області – селища Олешню та Горналь.

27 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Курщині та Бєлгородщині. За його словами, українські військові продовжують «активні захисні дії».