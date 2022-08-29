Суд арештував земельні ділянки у Волосянці, де розташований комплекс Villa Alpiyka

Суд арештував земельні ділянки біля смт Славсько на Львівщині, які належать Оксані Марченко – дружині звинуваченого у державній зраді нардепа Віктора Медведчука. На цій землі незаконно збудували відпочинковий комплекс.

Про арешт майна Оксани Марченко у понеділок, 29 серпня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі та СБУ. За попередньою інформацією, ще у 2009 році Стрийська РДА безоплатно передала земельну ділянку із державної власності приватному підприємству, яке належить Марченко. При цьому не було зроблено жодних змін у «Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності», тому така передача вважається незаконною.

Згодом підприємці сфальсифікували документи та розбили земельний наділ на 3 окремі ділянки, оформили їх як власність компанії і збудували там відпочинковий комплекс.

Правоохоронці не повідомляють назви компанії, але за даними ZAXID.NET, йдеться про ТзОВ «Форпостінвест», яка належить Оксані Марченко. Цій фірмі належить земля у селі Волосянка біля Славського, де розташований відпочинковий комплекс Villa Alpiyka.

Зараз вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.

Нагадаємо, раніше львівський суд арештував наклав арешт на 154 об’єкти майна, а також компанії, що належать Віктору Медведчуку та його дружині Оксані Марченко. Згодом суд арештував подружжя у Івано-Франківській та Закарпатській областях.