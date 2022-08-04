Рішення ліванського суду дозволяє судну безперешкодно покинути порт Тріполі з вкраденим росіянами українським борошном та ячменем

Суд Триполі (Ліван) звільнив судно з краденим українським зерном. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на рішення та зазначили, що «розчаровані рішенням суду». І зазначили, що «незважаючи на надані докази, суд не взяв до уваги позицію компетентних органів України». В МЗС закликали скасувати рішення щодо знаття арешту із судна Laodicea.

«Зазначене рішення фактично заохочує Росію до продовження крадіжок на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Крім того, таким рішенням Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера. Закликаємо ліванську сторону скасувати рішення щодо знаття арешту із судна Laodicea та вжити заходів задля попередження подальших спроб використовувати Ліван для оборудок із краденими українськими зерновими», – зазначено у заяві МЗС.

Зазначається, що рішення ліванського суду дозволяє судну, яке перебуває під дією міжнародних санкцій через незаконне вивезення вантажів з тимчасово окупованих територій України, безперешкодно покинути порт Триполі з вкраденим українським борошном та ячменем.

Зазначимо, що після підписання в Стамбулі угоди про розблокування українських портів перший зерновоз із Одеси відбув саме до Лівану.

Нагадаємо, 31 липня у порту Триполі в Лівані затримали сирійське судно з викраденим українським зерном. Пізніше Україна запропонувала ліванській стороні викупити борошно та ячмінь за пільговою ціною.