Ярмолинецький районний суд ухвалив рішення конфіскувати у власність держави земельну ділянку, яку у 2021 році вспадкувала громадянка Росії. Про це 25 квітня повідомили в Хмельницькому апеляційному суді.

Іноземка отримала у спадок 0,5 га для ведення сільського господарства на території Ярмолинецької селищної ради. У 2021 році жінка зареєструвала право власності на землю й здала її в оренду приватному підприємству.

«Відповідно до Земельного кодексу України, землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями, протягом року мають бути відчужені. У разі невиконання цієї вимоги така ділянка підлягає конфіскації за рішенням суду», – повідомляють у суді.

Суд зобов’язав конфіскувати у власність держави земельну ділянку росіянки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному порядку.