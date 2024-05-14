Вячеслав Швець намагався вивезти ухилянтів через пункт пропуску «Шегині»

Мостиський районний суд визнав винним Вячеслава Швеця у незаконному переправленні людей через держкордон, але звільнив від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. Чоловік у жовтні 2023 року заховав в автомобілі двох військовозобов'язаних і намагався перевезти їх до Польщі.

Згідно з матеріалами справи, які опублікували у судовому реєстрі, уродженець Кам'янського Дніпропетровської області Вячеслав Швець торік 22 жовтня був за кермом автомобіля Volkswagen. Приблизно о 22:00 він приїхав до пункту пропуску «Шегині». В автомобілі була ще пасажирка. У суді прикордонники розповіли, що під час перевірки документів Вячеслав Швець почав нервувати.

Коли прикордонники почали перевіряти автомобіль, то під останнім рядом пасажирських сидінь знайшли двох чоловіків призовного віку. Вони мали ховатися в заздалегідь підготовлене місце в багажнику, коли прикордонники та митники оглядали авто. Після цього водія затримали правоохоронці. Суд 25 жовтня 2023 року обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 215 тис. грн застави. Згодом за чоловіка внесли заставу й він вийшов з-під варти.

Під час судових засідань обвинувачений повністю визнав провину, переконував, що жаліє про скоєне й просив суворо не карати. Суддя Юрій Білоус визнав його винним у переправленні людей через держкордон (ч. 2 статті 332 ККУ), але звільнив від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.