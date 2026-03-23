Під час судового засідання Михайло Обіцькі визнав свою вину

Виноградівський районний суд визнав Михайла Обіцькі винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть двох людей, і призначив йому 7 років позбавлення волі.

Вирок винесли 18 березня. Йдеться про ДТП, яка сталася 14 листопада 2025 року в селищі Королево Берегівського району. Михайло Обіцькі без водійського посвідчення сів за кермо Volkswagen на угорських номерах і на швидкості майже 100 км/год, не зупиняючись перед залізничним переїздом, вилетів з дороги і врізався у дерево.

«У салоні авто, окрім водія, перебували троє неповнолітніх – 17-річний рідний брат обвинуваченого та їх знайомі віком 16 та 15 років. Унаслідок аварії один підліток загинув на місці, рідний брат водія помер у лікарні. Третього пасажира викинуло з автівки, він отримав незначні травми. Постраждав і сам водій», – розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі у понеділок, 23 березня.

Під час судового засідання Михайло Обіцькі визнав свою вину і розповів, що купив Volkswagen за кілька днів до аварії. Обвинувачений підтвердив, що не навчався в автошколі, а навички водіння отримав під час польових робіт на тракторі. Закарпатець сказав, що компенсував потерпілим моральну та матеріальну шкоду і попросив суворо його не карати. Суд також заслухав покази свідків та переглянув записи з камер відеоспостереження.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Володимир Леньо визнав Михайла Обіцькі винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть двох людей, і призначив йому 7 років ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами терміном на 3 роки. На вирок можуть подати апеляцію.