Нововолинський міський суд Волинської області визнав винним у нетверезому водінні священика Дмитра Ярмолюка. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу, а також позбавив посвідченні водія на один рік.

Як вказано у постанові суду, священик Дмитро Ярмолюк 3 січня 2024 року керував автомобілем Dacia Solenza на вул. Шухевича у Нововолинську у стані алкогольного сп’яніння. Його зупинила поліція та склала протокол про адмінправопоркшення за фактом нетверезої їзди.

На засідання суду водій не прийшов, тому справу розглядали за його відсутності. У матеріалах справи вказано, що суд розглянув протокол та результати тесту на стан сп’яніння, проте не зазначено скільки саме проміле алкоголю виявили у Дмитра Ярмолюка.

Справу розглянув суддя Андрій Василюк, який дослідив усі матеріали та визнав Дмитра Ярмолюка винним у нетверезій їзді, призначивши 17 тис. грн штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами.