Лілія Шульжук виконує обовʼязки голови Костопільської міськради з липня 2025-го

Костопільський районний суд оштрафував на 6800 грн тимчасову виконувачку обов’язків міського голови Костополя Лілію Шульжук за мобінг (дискримінація, цькування – ред.) щодо двох своїх заступників. Суд дійшов висновку, що посадовиця створювала для них нерівні умови праці, обмежувала службові повноваження та застосовувала економічний і психологічний тиск.

Як йдеться у постанові від 27 січня, під час позапланової перевірки Держпраці 24 грудня 2025 року в Костопільській міській раді виявили ознаки мобінгу. За результатами моніторингу, його допустили секретар міської ради Давид Дідух та керуюча справами міськради Лілія Шульжук.

У матеріалах справи зазначено, що розпорядженням секретаря ради від 16 травня 2025 року було затверджено розподіл функціональних обов’язків між керівництвом міськради. Водночас у додатках до документа не визначили жодних обов’язків для двох заступників міського голови – Андрія Ткачука та Наталії Беляновської, а також не передбачили механізму їх заміщення у разі відсутності. Це, за оцінкою суду, створило нерівні умови праці.

Окрім цього, суд встановив, що з березня по листопад 2025 року двоє заступників міського голови отримували премії у розмірі 150–200% посадового окладу, тоді як інші двоє – лише по 10%. У матеріалах справи зазначено, що обґрунтування такої різниці в оплаті праці відсутнє.

У грудні 2025 року до Дня місцевого самоврядування двоє заступників були премійовані на понад 7500 грн кожен, тоді як згадані двоє премій не отримали.

Під час судового розгляду Андрій Ткачук повідомив, що в. о. міського голови продовжувала виконувати, на його думку, незаконні розпорядження секретаря ради Давида Дідуха. Через це він та інша заступниця були позбавлені раніше виконуваних обов’язків. За його словами, їм доручали завдання, які неможливо було виконати, що створювало систематичний психологічний та економічний тиск. Ці обставини підтвердила й Наталія Беляновська.

В. о. міського голови Лілія Шульжук свою вину не визнала. Вона пояснила, що розподіл обов’язків затверджував секретар ради, а різницю в преміюванні обґрунтовувала нібито невиконанням заступниками окремих доручень. Водночас суд зазначив, що доказів неналежного виконання обов’язків або застосування дисциплінарних стягнень надано не було.

Оцінивши докази, суддя Руслана Снітчук визнала Лілію Шульжук винною за ч. 2 ст. 173-5 КУпАП (вчинення мобінгу щодо працівників) та призначила 6800 грн штрафу. Також із посадовиці стягнуть 665 грн судового збору. Постанову можна оскаржити протягом десяти днів.

Нагадаємо, Лілія Шульжук очолила Костопільську міську раду після того, як виконувач обовʼязків голови Давид Дідух мобілізувався до лав ЗСУ. Посадовця підозрюють у корупційній схемі на 1,3 млн грн.

Як раніше інформував ZAXID.NET, Давида Дідуха та депутата Костопільської міськради Олександра Білера викрили на земельній махінації 25 лютого 2025 року. За інформацією ДБР, посадовці домовились із підприємцем про безкоштовну передачу у їхню власність ділянки вартістю 1,3 млн грн, а натомість пообіцяли допомогти із затвердженням необхідної йому документації у міськраді.