Інцидент, за який засудили начальника Одеського СІЗО, стався ще 6 березня

Начальника Одеського слідчого ізолятора Сергія Чишкалу визнано винним у керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, дрібному хуліганстві та злісній непокорі поліції, повідомила у вівторок, 15 червня, «Думская» з посиланням на відповідну постанову Малиновського районного суду Одеси.

Згідно з судовим рішенням, за п’яне водіння керівник одеського СІЗО заплатить штраф у розмірі 17 тис. грн і на рік позбудеться права керувати автомобілем. Покарання за опір працівникам поліції та хуліганство суд призначив у вигляді 60 годин громадських робіт.

З посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, видання також повідомило подробиці цього скандального випадку з полковником внутрішньої служби. Ще 6 березня його автомобіль Toyota FJ CRUISER зупинили патрульні поліцейські, коли він повертався з ресторану. З місця події Сергій Чишкала намагався втекти, а коли його наздогнали, поводив себе нахабно.

У поліцейському відділку затриманий знов влаштував дебош, під час якого вдарив поліцейського ногою.

«Думская» зазначає, що автомобіль Toyota FJ CRUISER у декларації Чишкали не вказаний.