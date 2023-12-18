Суд визнав, що земельна ділянка біля Варяжа є частиною земель оборони

Господарський суд Львівської за позовом Львівської обласної прокуратури в інтересах Львівської облдержадміністрації повернув у власність держави ділянку розміром 61 га поблизу села Варяж Червоноградського району. Земля розташована поблизу кордону з Польщею і з 2020 року перебувала у комунальній власності Сокальської міської ради. Справу розглядав суддя Андрій Мазовіта.

У матеріалах справи йдеться, що Держгеокадастр у 2020 році передав у комунальну власність 61 га територій Сокальській міській раді. Це відбулося попри рішення Господарського суду Львівської області, який 2016 року встановив, що територія входить до складу прикордонної смуги та є частиною земель оборони. Вже у серпні 2022 року міська рада Сокаля передала в оренду фермерському господарству «Агро-База» частину прикордонної земельної ділянки площею 52,6679 га. Договір розірвали у вересні 2023 року.

Під час засідань представник Сокальської міськради заперечував позов прокуратури. Він зазначав, що за даними Держгеокадастру, спірна ділянка призначена для ведення сільського господарства. У міськраді також зазначили, що ЛОВА не скористалась належним порядком для визнання спірної земельної ділянки землею оборони й не надала документів точного розташування лінії інженерних споруд.

«Спірна земельна ділянка перебувала у державній власності та належала до земель оборони, а відтак передача її у комунальну власність відбулась всупереч вимогам закону. Належним власником спірної земельної ділянки є держава в особі Львівської ОВА, яка не ухвалювала рішень про її відчуження. Бездіяльність Львівської ОВА щодо звернення до суду з відповідним позовом свідчить про нездійснення органом виконавчої влади захисту інтересів держави у сфері контролю за додержанням земельного законодавства та є підставою для представництва прокуратурою в суді інтересів держави», – йдеться у рішені суду.

Суд вирішив передати 61 га територій у власність держави та стягнути з Сокальської міської ради 5,3 тис. грн судового збору. Рішення суду можна оскаржити впродовж 20 днів у Західному апеляційному господарському суді.