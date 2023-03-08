Трьох грабіжників поліція затримала у Рівному. Вони прикидались відпочивальниками

Розбійник з Рівненщини отримав вісім років ув'язнення за напад на 27-річного львівського підприємця. В 2021 році неподалік Дубна він разом з двома спільниками, погрожуючи зброєю, відібрав у бізнесмена близько 800 тис. грн. Затримали зловмисників того ж дня у Рівному. Окрім ув'язнення, суд також зобов'язав його виплатити потерпілій стороні понад 300 тис. грн.

Злочин скоїли троє чоловіків, але наразі судили лише одного з них – уродженця селища Квасилів. Як встановило слідство, у липні 2021 року зловмисники онлайн замовили у 27-річного підприємця з Львівщини 70 рулонів фасадної сітки. Доставити її просили до заправки на виїзді з Дубна.

Підприємець разом з 30-річним водієм приїхали в обумовлений час. Тоді зловмисники напали на них, погрожуючи пістолетом, побили, зв'язали руки і забрали 110 тис. польських злотих – за тодішнім курсом Нацбанку це була 781 тис. грн. Крім того, відібрали ще 80 тис. грн та мобільний телефон одного з потерпілих.

Після цього зловмисники сіли в свій BMW X5 і поїхали в напрямку Рівного. Тим часом один з пограбованих підприємців зателефонував у поліцію і розповів про інцидент. Авто виявили вже на в'їзді у Рівне. Водій, помітивши патрульних, почав втікати. Пізніше зловмисники покинули авто у лісосмузі, а самі пішли до водойми і прикинулись відпочивальниками. Втім, їх таки впізнали і затримали.

Допитаний у суді зловмисник визнав провину і заявив про розкаяння. Суд також дійшов висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Його визнали винним у ч.4 ст. 187 ККУ (розбій) та призначили вісім років тюрми з конфіскацією майна. Термін відбування покарання рахуватимуть від дня затримання, з липня 2021 року, йдеться у вироку Рівненського райсуду.

Крім того, суддя задовольнив цивільні позови потерпілих. Тож підсудний має виплатити двом чоловікам по 154 тис. матеріальних збитків та по 10 тис. грн моральної шкоди. Вирок поки законної сили не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді. Додамо, що щодо інших двох розбійників відкриті окремі справи.