Йдеться про корпус №26 колишнього заводу «Мікроприлад» на вул. Ніщинського, 35

Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував містобудівні умови та обмеження на перебудову одного з корпусів заводу «Мікроприлад» у Львові під офіси та паркінг. Суд вважає, що на цій ділянці можна розміщувати лише обʼєкти промисловості, тоді як видані МУО порушують генеральний план Львова.

Йдеться про корпус №26 колишнього заводу «Мікроприлад» на вул. Ніщинського, 35. Завод збудували у 1985-1988-х роках, випускав електровимірювальні прилади, прилади автоматики, обчислювальну техніку, а також світлотехніку для автомобілів ЗАЗ. Завод працював до 2006 року, після зупинки виробництва частину його корпусів продали, а частину віддали в оренду.

З 2013 року ПрАТ «Мікроприлад» належить приміщення корпусу колишнього заводу, а у 2019 році компанія приватизувала ще й 6,4 га землі під ним. У лютому 2021 року виконавчий комітет Львівської міськради видав компанії містобудівні умови та обмеження на реконструкцію із прибудовою цього корпусу під офіси і гаражі.

У травні місцева прокуратура звернулася в суд, аби скасувати видані МУО, оскільки рішення виконавчого комітету не відповідає генеральному плану Львова, земельному кодексу та санітарним правилам планування забудови. 15 травня 2023 року Львівський окружний адміністративний суд у задоволенні позову відмовив, однак прокуратура вирішила оскаржити це рішення в апеляції.

Суд встановив, що за генпланом територія колишнього заводу розташована у зоні промисловості, а цільове призначення ділянки – для розміщення підприємств і промисловості, тож будівництво офісів на місці заводу не відповідатиме затвердженій містобудівній і земельній документації. Крім цього, висота будівель у цій зоні не має перевищувати 18 м, тоді як під час реконструкції висота будівлі мала б становити 30 м.

Враховуючи оставити справи, Восьмий апеляційний адмінсуд скасував видані містобудівні умови та обмеження для ПрАТ «Мікроприлад». Цю постанову можна оскаржити в касації.