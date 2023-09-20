Суд скасував дозвіл на перебудову корпусів заводу «Мікроприлад» під офіси
Видані містобудівні умови та обмеження суперечать генеральному плану Львова
Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував містобудівні умови та обмеження на перебудову одного з корпусів заводу «Мікроприлад» у Львові під офіси та паркінг. Суд вважає, що на цій ділянці можна розміщувати лише обʼєкти промисловості, тоді як видані МУО порушують генеральний план Львова.
Йдеться про корпус №26 колишнього заводу «Мікроприлад» на вул. Ніщинського, 35. Завод збудували у 1985-1988-х роках, випускав електровимірювальні прилади, прилади автоматики, обчислювальну техніку, а також світлотехніку для автомобілів ЗАЗ. Завод працював до 2006 року, після зупинки виробництва частину його корпусів продали, а частину віддали в оренду.
З 2013 року ПрАТ «Мікроприлад» належить приміщення корпусу колишнього заводу, а у 2019 році компанія приватизувала ще й 6,4 га землі під ним. У лютому 2021 року виконавчий комітет Львівської міськради видав компанії містобудівні умови та обмеження на реконструкцію із прибудовою цього корпусу під офіси і гаражі.
У травні місцева прокуратура звернулася в суд, аби скасувати видані МУО, оскільки рішення виконавчого комітету не відповідає генеральному плану Львова, земельному кодексу та санітарним правилам планування забудови. 15 травня 2023 року Львівський окружний адміністративний суд у задоволенні позову відмовив, однак прокуратура вирішила оскаржити це рішення в апеляції.
Суд встановив, що за генпланом територія колишнього заводу розташована у зоні промисловості, а цільове призначення ділянки – для розміщення підприємств і промисловості, тож будівництво офісів на місці заводу не відповідатиме затвердженій містобудівній і земельній документації. Крім цього, висота будівель у цій зоні не має перевищувати 18 м, тоді як під час реконструкції висота будівлі мала б становити 30 м.
Враховуючи оставити справи, Восьмий апеляційний адмінсуд скасував видані містобудівні умови та обмеження для ПрАТ «Мікроприлад». Цю постанову можна оскаржити в касації.