Забудовник мав сплатити пайовий внесок у сумі 16,6 млн грн

Господарський суд Львівської області задовольнив позов Львівської міської ради та зобов’язав стягнути з ТОВ «Укр-Євро-Сервіс» понад 5 млн грн. Це та сума, яку компанія мала сплатити на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Львова. Про це стало відомо з рішення суду.

Як йдеться у матеріалах справи, у березні 2018 року міська рада та компанія «Укр-Євро-Сервіс» уклали договір про пайову участь № 53. За цим договором забудовник мав сплатити пайовий внесок у сумі 16,6 млн грн. Проте з цієї суми підприємство сплатило лише 13,5 млн грн, тому місто звернулося до суду, щоб стягнути заборгованість.

«У зв’язку з несвоєчасним виконанням відповідачем грошових зобов’язань позивачем нараховано пеню в розмірі 615 463,35 грн, інфляційні втрати в розмірі 248 213,54 грн та 3 % річних у розмірі 87 141,08 грн. Таким чином, загальний розмір позовних вимог, з урахуванням основної суми заборгованості, пені, інфляційних втрат та 3 % річних, становить 5 060 662,85 грн», – йдеться у матеріалах справи.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Зоряна Горецька повністю задовольнила позов та зобов’язала ТОВ «Укр-Євро Сервіс» сплатити міській раді загалом 5,06 млн грн, разом із основним боргом та штрафами. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За даними аналітичної системи YouControl, компанія «Укр-Євро-Сервіс» зареєстрована у 2014 році у Львові. Її засновниками є адвокат Олег Босак та Сергій Мамчур.

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET у вересні 2025 року, Господарський суд Львівської області задовольнив позов міської ради та зобов’язав ТОВ «Укра-Євро Сервіс» сплатити 4,4 млн грн боргу за оренду землі під ЖК «Парус Smart», що на розі вулиць Трускавецької і Підстригача.

Раніше львівський суд також частково задовольнив позов ЛМР до ОВ «Укр-Євро-Сервіс» та зобов’язав компанію виплатити 1,15 млн грн боргу за оренду землі. Тоді компанія не платила за оренду ділянки впродовж 2022 року. У 2024 році суд виніс рішення і зобов’язав забудовника сплатити майже 440 тис. грн боргу одним платежем. За 2023-2024 роки суд зобовʼязав забудовника сплатити ще 300 тис. грн.