Колишнього бійця полку «Скеля» відправили під варту за побиття капелана та офіцера

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому військовослужбовцю 425-го окремого штурмового полку «Скеля», якого підозрюють у побитті військового капелана та підполковника. Про це у суботу, 11 липня, повідомили у телеграм-каналі Державного бюро розслідувань.

За даними слідчих, у травні 2025 року підозрюваний напав на військового капелана, який намагався владнати суперечку між бійцями через розміщення особового складу та техніки. Підозрюваний завдав капелану кількох ударів, унаслідок чого потерпілого госпіталізували зі струсом мозку та переломом щелепи.

У червні 2025 року підозрюваний напав на підполковника – збив його з ніг, а потім почав бити руками й ногами по голові та тулубу, зламавши офіцеру ребро. Обидва інциденти сталися на Харківщині.

10 липня ДБР повідомило, що оголосило військовослужбовцю підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також у насильстві щодо начальника, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 406 та ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу України).

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Печерський районний суд Києва обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 23 червня онлайн-видання «Бабель» повідомило, що встановило щонайменше 26 випадків небойових смертей у полку 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» за період з кінця 2025 року до весни 2026 року. Загиблими були новобранці, мобілізовані до підрозділу незадовго до цього.

Наступного дня, 24 червня, ДБР оголосило про відкриття кримінального провадження щодо виявлених журналістами небойових смертей у полку «Скеля». Крім того, омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що його офіс перевірить інформацію про ймовірні випадки катувань і доведення військовослужбовців підрозділу до самогубства.

25 червня стало відомо, що командира 425 окремого штурмового полку «Скеля», підполковника Юрія Гаркавого, відсторонили від виконання обов’язків.

7 липня журналісти «Бабеля» повідомили, що виявили ще сім смертей мобілізованих під час навчань у штурмовому полку «Скеля». Загалом з кінця осені минулого року по весну 2026 року редакція зафіксувала 31 випадок смерті. Ще один – стався літом 2025 року.

На скандал у 425 ОШП відреагував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він назвав ситуацію «ганебною історією». Також Олександр Сирський розповів, що про порушення у полку дізнались ще взимку, тоді ж ДБР розпочало розслідування. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що через неправдиві доповіді з боку командира полку вважалося, що ситуація вирішена.