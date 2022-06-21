Семена Семенченка підозрюють в створенні приватної військової компанії

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід для екс-депутата Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні приватної військової кампанії, із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. При цьому Головне управління розвідки Міністерства оборони просило відпустити екс-командира батальйону «Донбас» на фронт, пише «Українська правда».

Із посиланням на власні джерела видання стверджує, що 13 червня начальник ГУР Кирило Буданов звернувся до Київського апеляційного суду та Шевченківського районного суду Києва з листами, в яких ручався за Семена Семенченка та просив відпустити його воювати проти російських нападників.

У листах стверджувалось, що Семенченко «має високі організаційні якості, успішно діяв як командир підрозділу, керував та безпосередньо організовував оборону населених пунктів та територій», тож «зараз його організаторські здібності принесуть користь країні та обороні».

Також Буданов зазначив, що вина Семенченка не доведена, а сам він звинувачується у злочинах, які не пов'язані з загрозою життю. При цьому в ГУР розцінили користь від Семенченка в ЗСУ як таку, що більша за ризики уникнення ним відповідальності. Зокрема ГУР обіцяло контролювати прибуття Семенченка до військової частини і на фронт.

Однак Київський апеляційний суд ухвалив частково задовольнив апеляційну скаргу захисника Семенченка і звільнити його під цілодобовий домашній арешт до 19 серпня 2022 року.

Справа «ПВК Семенченка»: коротко

24 березня минулого року СБУ повідомила, що викрила приватну військову компанію й назвала її можливими організаторами екс-командира батальйону «Донбас» і колишнього народного депутата Семена Семенченка та Євгена Шевченка, відомого як позаштатний агент НАБУ.

26 березня суд заарештував Семенченка без альтернативи застави. Цього ж дня суд відправив Шевченка під арешт з альтернативою застави в 5 млн грн. Обрали також запобіжні заходи іншим фігурантам справи: екс-бійцю батальйону «Донбас» Олександру Новікову та екс-командиру бататальйону «Донбас» Анатолію Виногродському.

14 травня Служба безпеки України повідомила, що розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу телеканалу «112 Україна», який стався у липні 2019 року. Підозру в теракті висунули Семенченку.