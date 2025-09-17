Рішалу ТЦС затримали в червні цього року

Залізничний районний суд Львова виніс вирок львівському підприємцеві Сергію Додю, який передавав хабарі працівникам сервісного центру МВС на вул. Данила Апостола за реєстрацію транспортних засобів поза чергою. Посереднику присудили штраф у розмірі 34 тис. грн.

За матеріалами справи, у червні 2025 року Сергій Додь двічі одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення адміністратором територіального сервісного центру МВС на вул. Данила Апостола у Львові.

У першому випадку йшлося про реєстрацію автомобіля BMW X5 та видачу свідоцтва про право власності та номерних знаків позачергово. В іншому випадку йшлося про реєстрацію причіпа «Праім Z02213». Перший раз посередник отримав 4000 грн, а другий раз 3800 грн, які у нього вилучили працівники поліції при затримані. У вироку зазначається, що в обох випадках реєстратор ТСЦ провів реєстраційні дії позачергово.

У суді обвинувачений посередник свою вину визнав.

Суддя Дмитро Боровков визнав Сергія Додя винним у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та призначив йому покарання – штраф у розмірі 34 тис. грн. Вирок ще може бути оскаржений.