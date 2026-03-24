Шевченківський районний суд Львова виніс вирок чоловіку, який поранив ножем військового ТЦК, намагаючись уникнути мобілізації. Він визнав свою провину і суд призначив йому річний іспитовий строк.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, випадок стався ввечері 7 січня 2026 року. Четверо військових були у групі оповіщення на території Шептицького району, вони доставили чоловіка для проходження ВЛК, але він дістав складний ніж та вдарив одного з військових. У солдата було легке тілесне ушкодження – різана рана ділянки променево-зап’ястного суглобу.

Щодо нападника Антона Хорошиніна відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.350 ККУ (умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі, у зв’язку з її службовою діяльністю.). У суді він визнав свою провину.

Цю справу розглянула суддя Галина Білінська, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Суддя визнала жителя Львівщини винним у кримінальному правопорушенні та призначила три роки обмеження волі, але звільнила від відбування покарання із річним іспитовим строком. Вирок ще можна оскаржити.