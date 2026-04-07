Роман Гринкевич перебуває під вартою з січня 2024 року

Соломʼянський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід підозрюваному у постачанні неякісного одягу для ЗСУ Роману Гринкевичу. Він перебуватиме в СІЗО з правом внесення застави 30 млн грн. Про це стало відомо з трансляції з зали суду 6 квітня, на яку звернуло увагу «Суспільне». Загалом за два роки розмір застави Роману Гринкевичу зменшився з 500 млн грн до 30 млн грн.

Прокурор наполягав продовжити Роману Гринкевичу арешт із альтернативою 30,3 млн грн застави в через ризик втечі за кордон чи переховування від слідства. Натомість адвокат підозрюваного Костянтин Дорошенко клопотав про більш м’який запобіжний захід, зокрема визначити таку заставу, яку Гринкевич зможе внести. Наразі бізнес та майно Романа Гринкевича перебуває під арештом.

«Що Гринкевичі такого зробили для того, щоб їх просто нищити в слідчому ізоляторі? Звичайна економічна справа, нічого особливого. Постачання певних товарів ЗСУ – це не тільки місія, яку мають виконувати для того, щоб забезпечувати оборонну здатність нашої армії, а в тому числі це і гроші. І для того, щоб змінити певні компанії, які здійснюють таке речове забезпечення, відбуваються ось такі події. В грудні 2023 року йдуть перші затримання, фактично усуваються керівники компаній, які здійснювали основне забезпечення війська за відповідними контрактами з МОУ. Бізнес стає мертвим і виконувати свої зобов'язання не може», – сказав адвокат Костянтин Дорошенко.

Однак суд залишив Романа Гринкевича під вартою та зменшив заставу на 1 млн грн. Після засідання адвокат повідомив, що застава у розмірі 30,3 млн грн є непомірною для його підзахисного, а охочих її внести немає.

Що відомо про справу Романа Гринкевича

Роман Гринкевич є співвласником низки фірм, які фігурують у розслідуванні про розкрадання на закупівлях Міноборони. Загалом у цій справі є п’ятеро підозрюваних, у тому числі батько Романа – Ігор Гринкевич. Його затримали на спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Бізнесмен пропонував 500 тис. доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження.

Компанії Гринкевичів були одними із найбільших постачальників Міноборони. За попередніми даними, сума збитків складає понад 1 млрд грн. Ігор Гринкевич перебуває в СІЗО. Після затримання батька Роман Гринкевич опублікував допис у соцмережі, де назвав скандал навколо його родини замовним та запевнив, що тікати за кордон не збирається. Однак пізніше, після оголошення у розшук, його затримали в Одесі при спробі втечі за кордон.

Суд уже неодноразово зменшував розмір застави Роман Гринкевичу. Після затримання суд відправив його під заставу в 500 млн грн. За два роки її розмір зменшився в понад 16 разів.