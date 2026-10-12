Йдеться про землю навколо родинного маєтку Медведчуків «Ведмежа діброва»

Прокуратура через суд домоглася припинення договорів, які дозволяли інвестиційній компанії «Спорт-Тур» користуватися лісовими ділянками поблизу резиденції «Ведмежа діброва» Віктора Медведчука.

Йдеться про 64 з 220 га лісу, захопленого Медведчуком у Мукачівському районі. У 2013 році землю передали приватній фірмі на 49 років для рекреаційних потреб. Тоді йшлося про будівництво спортивно-оздоровчого комплексу для футбольного клубу, проте фактично територію огородили високим металевим парканом, використовуючи її для відпочинку родини екснардепа.

«У суді доведено, що ці землі використовувались не за цільовим призначенням, що в результаті призводить до погіршення навколишнього природного середовища. Господарський суд задовольнив позови про розірвання договорів довгострокового тимчасового користування лісами», – розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі у понеділок, 12 жовтня.

Інвестиційна компані «Спорт-Тур» має повернути державі 64 га лісу за межами села у Жденіївській громаді. Позов щодо іншої частини земель, які передали в оренду фірмі (засновницею є Оксана Марченко), наразі перебуває на розгляді.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Окремо в суді слухаються обвинувальні акти щодо ексначальника Закарпатського обласного управління лісового мисливського господарства Ігоря Фізика, колишнього очільника Воловецької РДА Василя Култана та ексдиректора Воловецького лісгоспу Ігоря Щербея, які разом з чинним депутатом Свалявської міської ради від партії «За майбутнє» Романом Годєю підозрюються у масштабній схемі незаконного виділення землі під маєток Медведчука на Закарпатті під назвою «Ведмежа діброва».