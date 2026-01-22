Віталій Дубас є слідчим суддею у справі Юлії Тимошенко

Суддя Вищого антикорупційного суду звернувся до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора із повідомленням про втручання в його діяльність кількох народних депутатів.

За даними судді, інцидент трапився 19 січня під час судового засідання з розгляду клопотання прокурора САП щодо арешту майна народної депутатки, лідерки парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко та її чоловіка Олександра. Політикиню підозрюють у пропозиції хабаря іншим народним депутатам.

На початку слухання сторони обговорювали питання проведення закритого судового засідання. Відповідну вимогу містило клопотання прокурора САП, яку також підтримав детектив НАБУ.

Під час дискусії один із народних депутатів, присутніх у залі, почав вигукувати образи та прямі погрози на адресу слідчого судді. Його попередили про неприпустимість такої поведінки та можливу адміністративну відповідальність за неповагу до суду, однак це не зупинило нардепа, зазначили у ВАКС.

З відеотрансляції судового засідання зрозуміло, що йдеться про депутата «Батьківщини» Костянтина Бондарєва.

Після ухвалення рішення про проведення закритого засідання суддя оголосив вимогу залишити залу всім, хто не є учасником процесу. У відповідь низка осіб, які відкрито заявляли про свій статус народних депутатів, почали словесно погрожувати судді та детективу НАБУ і відмовилися виконати розпорядження.

Слідчий суддя ухвалив рішення перенести слухання до іншої вільної зали, де мали перебувати лише сторони провадження та детектив НАБУ. Утім група осіб почали відштовхувати працівників судової охорони, вигукуючи образи та погрози. Вони також зайшли до іншої зали, де мало продовжитися засідання з розгляду клопотання про арешт майна народної депутатки та її чоловіка, чим фактично зірвали засідання.

У зв’язку з цим у судовому засіданні було оголошено перерву до 20 січня.

Суддя ВАКС вважає, що дії нардепів на засіданні 19 січня «мали очевидний намір тиску» на нього. Відтак він просив вжити заходів реагування на втручання у його діяльність.

Справа Юлії Тимошенко

14 січня 65-річній Юлії Тимошенко оголосили підозру у хабарництві. За даними правоохоронців, вона пропонувала хабарі депутатам з інших фракцій. За гроші нардепи мали голосувати «за» або «проти» конкретних законопроєктів. Також НАБУ опублікувало записи розмов, які зробило під час розслідування корупційної схеми. На аудіо чути, як жінка надає одному з депутатів інструкції щодо голосування у Верховній Раді. Водночас Тимошенко заперечила причетність до записів.

16 січня Вищий антикорупційний суд призначив Тимошенко заставу у розмірі 33 млн грн. Станом на ранок 20 січня стало відомо, що за неї сплатили понад третину визначеної суми.

21 січня ВАКС заарештував майно Юлії та Олександра Тимошенків, чим частково задовольнив клопотання прокурора САП. Однак суд відмовився арештувати гроші на банківських рахунках нардепки.