Священика УПЦ МП з Мукачева оштрафували за нетверезу їзду
Мукачівський міськрайонний суд оштрафував священика УПЦ МП, який п’яним сів за кермо своєї Skoda Octavia. Священика позбавили права керування автомобілем на рік та зобов’язали сплатити штраф у сумі 17 тис. грн.
Як зазначається у постанові суду, у жовтні 2021 року священик УПЦ МП Василь О. керував Skoda Octavia у стані алкогольного сп’яніння. Це підтверджується висновком лікаря-нарколога Мукачівської лікарні та протоколом про адмінпорушення та поясненням самого священника правоохоронцям. Відомо, що поліція затримала п’яного священника поблизу центра Мукачева – на вулиця Ярослава Мудрого. Про кількість алкоголю в крові обвинуваченого не повідомляється.
На розгляд справи Василь О. не прийшов, у постанові зазначається, що адресована йому повістка повернулася до суду. Відтак, суддя Мукачівського міськрайонного суду Іван Котубей визнав священника винним за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування авто у нетверезому стані) та призначив штраф у розмірі 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Крім того, обвинуваченого зобов’язали сплатити судовий збір – 454 грн. У рішенні суду зазначається, що священник має право на оскарження постанови протягом десяти днів.