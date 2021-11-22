Мукачівський міськрайонний суд оштрафував священика УПЦ МП, який п’яним сів за кермо своєї Skoda Octavia. Священика позбавили права керування автомобілем на рік та зобов’язали сплатити штраф у сумі 17 тис. грн.

Як зазначається у постанові суду, у жовтні 2021 року священик УПЦ МП Василь О. керував Skoda Octavia у стані алкогольного сп’яніння. Це підтверджується висновком лікаря-нарколога Мукачівської лікарні та протоколом про адмінпорушення та поясненням самого священника правоохоронцям. Відомо, що поліція затримала п’яного священника поблизу центра Мукачева – на вулиця Ярослава Мудрого. Про кількість алкоголю в крові обвинуваченого не повідомляється.

На розгляд справи Василь О. не прийшов, у постанові зазначається, що адресована йому повістка повернулася до суду. Відтак, суддя Мукачівського міськрайонного суду Іван Котубей визнав священника винним за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування авто у нетверезому стані) та призначив штраф у розмірі 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Крім того, обвинуваченого зобов’язали сплатити судовий збір – 454 грн. У рішенні суду зазначається, що священник має право на оскарження постанови протягом десяти днів.