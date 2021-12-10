Таємниці замку Паланок: найкращі місця у фортеці, які має побачити кожен українець
Замок Паланок – фортеця з тисячолітньою історією, яка ховає у собі чимало таємниць та має чим вразити сучасного мандрівника. Сьогодні це візитівка Закарпаття та унікальне місце для всієї України
Перша згадка про Мукачівський замок датується XI століттям. За 10 віків фортеця була розкішною резиденцією князів та оплотом національно-визвольної війни угорського народу, європейською політичною в’язницею та військовою частиною, а в радянські часи – осередком КДБ і навіть профтехучилищем. По-справжньому зберігати цю архітектурну перлину почали лише за часів незалежної України. Тепер замок відкритий для туристів та викликає неймовірні емоції в усіх, хто завітає до нього.
Як відновлюють Мукачівський замок
Звичайно, потрібна неабияка майстерність, щоб зберігати це знакове місце для майбутніх поколінь.
«Мукачівський замок – це родзинка України, його аналогів в нас немає, – каже заступник директора музею Тарас Синявський, який працює в Паланку понад 10 років. – Щоб тут було гарно, ми проводимо багато поточних ремонтних робіт. Болгарки, пили, дрилі, шуруповерти, перфоратори постійно в ходу. Зараз міняємо старе на нове: оновлюємо поручні та лави, а нещодавно ремонтували міст».
Майстри розпилюють дошки для лави циркулярною пилою Dnipro-M CS-185
Поки гуляємо замком, бачимо, як майстри шліфують болгарками поручні перед фарбуванням та ремонтують лави. Вже працюють щойно відремонтовані приміщення, в яких замінили підлогу – княжа кімната, де можна побачити рідкісні експонати з приватної колекції та смартмузей. Тепер в них гарно та затишно.
Майстер готує поручні сходів до фарбування за допомогою кутової шліфмашини Dnipro-M GL-125S
Робота ексцентриковою шліфмашиною Dnipro-M PE-50S
Місця у замку, які має побачити кожен
Але яка це мандрівка без відвідин найцікавіших місць у замку? Тому ми разом з екскурсоводом Оксаною Варгою склали топ локацій, які повинен побачити кожен. Тож запам'ятовуйте!
- На верхньому подвір’ї знаходяться легендарний колодязь та пам'ятник князеві Федору Коріятовичу. Місцеві кажуть, якщо взятися за вказівний палець скульптури та загадати бажання, воно обов'язково здійсниться, варто тільки конкретизувати його. Ми загадали, побачимо!
- Обов'язково зазирніть до «зали з лицарем». Це кімната історичної пам’яті князя Федора Коріятовича. Тут можна дізнатися про його життя та роздивитись реконструйовані обладунки вершника 14 століття.
- Дізнатися про історію замку можна у смартмузеї з інтерактивними стендами й ігровою зоною для дітлахів. Невдовзі для відвідувачів відкриють й контактний музей, де можна буде взаємодіяти з експонатами. Наприклад, одягнути елементи лицарських обладунків, взяти до рук меча або постріляти з лука.
- Підземелля фортеці досі ховають безліч таємниць. У різні часи в замку була європейська політична в'язниця, дислокувалися військові частини, КДБ та навіть училище. Багато ходів лишаються невивченими.
- Є у замку й «коридор-пастка». Коли вороги потрапляли в перехід, його перекривали з обох боків залізними ґратами, а з отвору в стелі виливали розплавлену смолу.
- З оглядових майданчиків замку відкриваються неймовірні краєвиди. Тому не пропустіть можливість помилуватися ними та зробити фото на пам’ять.