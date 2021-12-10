Мукачівський замок

Перша згадка про Мукачівський замок датується XI століттям. За 10 віків фортеця була розкішною резиденцією князів та оплотом національно-визвольної війни угорського народу, європейською політичною в’язницею та військовою частиною, а в радянські часи – осередком КДБ і навіть профтехучилищем. По-справжньому зберігати цю архітектурну перлину почали лише за часів незалежної України. Тепер замок відкритий для туристів та викликає неймовірні емоції в усіх, хто завітає до нього.

Як відновлюють Мукачівський замок

Звичайно, потрібна неабияка майстерність, щоб зберігати це знакове місце для майбутніх поколінь.

«Мукачівський замок – це родзинка України, його аналогів в нас немає, – каже заступник директора музею Тарас Синявський, який працює в Паланку понад 10 років. – Щоб тут було гарно, ми проводимо багато поточних ремонтних робіт. Болгарки, пили, дрилі, шуруповерти, перфоратори постійно в ходу. Зараз міняємо старе на нове: оновлюємо поручні та лави, а нещодавно ремонтували міст».

Майстри розпилюють дошки для лави циркулярною пилою Dnipro-M CS-185

Поки гуляємо замком, бачимо, як майстри шліфують болгарками поручні перед фарбуванням та ремонтують лави. Вже працюють щойно відремонтовані приміщення, в яких замінили підлогу – княжа кімната, де можна побачити рідкісні експонати з приватної колекції та смартмузей. Тепер в них гарно та затишно.

Майстер готує поручні сходів до фарбування за допомогою кутової шліфмашини Dnipro-M GL-125S

Робота ексцентриковою шліфмашиною Dnipro-M PE-50S

Місця у замку, які має побачити кожен

Але яка це мандрівка без відвідин найцікавіших місць у замку? Тому ми разом з екскурсоводом Оксаною Варгою склали топ локацій, які повинен побачити кожен. Тож запам'ятовуйте!