Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок уродженці селища Куликів Антоніні Коломбай, яка в березні цього року видурила в пенсіонерки 11 тис. грн. Шахрайка зателефонувала до жінки та повідомила, що її донька перебуває в поліції та для її визволення потрібні гроші. Суд покарав шахрайку штрафом у розмірі 34 тис. грн.

За матеріалами справи, у березні цього року Антоніна Коломбай зетелефонувала на мобільний телефон постраждалої, представившись спершу її дочкою, а потім працівницею поліції, та повідомила, що її донька перебуває у відділі поліції і потребує грошей, щоб вирішити проблему.

Обманута пенсіонерка, яка не має змоги самостійно пересуватись, попросила сусідку, передавши їй 11 тис. грн. Сусідка перерахувала гроші через термінал самообслуговування кількома платежами на банківські картки шахрайки.

У подальшому шахрайка, перебуваючи за кордоном, розрахувалася згаданими картками в торговому центрі в Німеччині, а також зняла кошти, перебуваючи в Німеччині та повернувшись до Жовкви.

Обвинувачена свою вину в скоєному визнала і розкаялася.

Суддя Руслан Зеліско визнав Антоніну Коломбай винною в шахрайстві (ч. 1 ст. 190 ККУ) та призначив їй покарання – штраф у сумі 34 тис. грн. На вирок ще може бути подана апеляція.