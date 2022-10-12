Як комплектуючі використовують старі дорожні знаки, що втратили світловідбивальні властивості

На Тернопільщині дорожня компанія виготовляє комплектуючі для пікапів зі старих дорожніх знаків та білбордів. Всього таким чином встигли переробити понад сто автомобілів, їх вже передали на потреби Збройних сил.

Як повідомляє служба автомобільних доріг Тернопільщини, переробкою займається місцеве підрядне підприємство, назву якого не уточнюють. Для цього використовують рекламоносії, які були встановлені без дозволів, та дорожні знаки, які втратили світловідбивальні можливості.

«Дорожня компанія після демонтажу перероблює металоконструкції на елементи для пікапів. За допомогою ресайклінгу від початку повномасштабної війни виготовили і передали армії понад сто транспортних засобів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що навесні за рішенням Ради оборони Тернопільської області та наказом Укравтодору тривала кампанія зі знесення незаконних білбордів. Демонтовані рекламні носії передали на потреби територіальної оборони: металоконструкції використали для будівництва укріплень та на потреби ЗСУ.