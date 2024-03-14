За неофіційною інформацією, Ігор Касьяненко наразі з родиною перебуває в Маямі

Тренер з фізпідготовки одеського футбольного клубу «Чорноморець» Ігор Касьяненко не повернувся до України із зимових зборів команди, які проходили в Туреччині. Інформацію, яку ввечері у середу, 13 березня, оприлюднив сайт Sport.ua, сьогодні підтвердили у прес-службі ФК «Чорноморець».

Як повідомляється, Касьяненко, який увійшов до тренерського штабу Романа Григорчука на початку 2022 року, на початку січня разом із командою вирушив на тренувальний збір до Туреччини. Звідти він не став повертатися на Батьківщину.

Sport.ua повідомив, що свою роботу в «Чорноморці» Касьяненко припинив заради подальшої втечі до американського Маямі.

«На відміну від решти членів одеської команди, які не нехтували виданим Міністерством молоді та спорту дозволом на виїзд за кордон під час воєнного стану в Україні, уродженець Луганська вирушив до США», – йшлося в повідомленні.

Тим часом керівництво ФК «Чорноморець» засудило вчинок свого вже колишнього представника.

«Один з представників клубу, що весь час провів з ФК на зборах, брав повноцінну участь в підготовчому процесі, не зʼявився в аеропорту міста Анталья, коли команда відлітала в аеропорт міста Кишинів. Мова йде про тренера з фізпідготовки Ігоря Касьяненка. Квиток на нього був придбаний, але в літаку на момент відправлення його не виявилося», – йдеться у повідомленні клубу, опублікованому 14 березня.

Як зазначили у футбольному клубі, про цей випадок вже проінформовано Міністерство молоді і спорту України. Крім того, хоч «вплинути на таке рішення можливості немає ... клуб може вплинути на подальшу кар'єру втікача».

«Керівництво ФК «Чорноморець» ініціювало процес анулювання Касьяненку тренерської ліцензії», – йдеться у повідомленні.

У клубі переконані, що той, хто обманув клуб, свого безпосереднього керівника, не має права залишатися у футболі. Про «хист до зради» мають знати і ті, хто взяв Касьяненка на роботу, переконані в «Чорноморці».