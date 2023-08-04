Попри старання медиків 54-річна постраждала померла у автомобілі «швидкої»

У селі Кваси Рахівського району Закарпатської області внаслідок часткового руйнування дерев’яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали 3 жінки, одна з них загинула. Про це повідомила прес-служба ДСНС зранку у п'ятницю, 4 серпня.

Як розповіли у відомстві, 3 серпня, о 22:00 до служби порятунку надійшло повідомлення, що у річку Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту впали 3 жінки. Рятувальники прибули на місце та з’ясували, що внаслідок часткового руйнування дерев’яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали 3 жінки, мешканки Київської області, котрі перебували там на відпочинку.

Фахівці ДСНС спустились до жінок та ношами винесли їх наверх. Там на них вже чекали лікарі.

«На жаль, попри старання медиків 54-річна постраждала померла у автомобілі «швидкої». Ще двох жінок, 1986 років народження, госпіталізовано до лікарні. Після надання допомоги одну з постраждалих медики відпустили до місця тимчасового проживання для амбулаторного лікування», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті 24 липня, обвалився транспортний міст між селищами Тересва та Бедевля Тячівського району. Надзвичайну ситуацію, ймовірно, спричинила вантажівка, яка перевозила пісок, адже її вага майже всемеро перевищувала обмеження. Три секції моста, вантажівка з піском і легкова автівка впали в річку. Четверо пасажирів легковика, який обвалився разом з переправою, потрапили в лікарню.