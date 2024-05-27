На ухилянтів поліцейські склали адмінпротоколи

На Буковині суд заарештував трьох місцевих жителів за організацію незаконного переправлення чоловіків за кордон. Буковинці намагалися переправити 6 ухилянтів в Румунію. Їх затримали поблизу державного кордону. На ухилянтів поліцейські склали адмінпротоколи, а от трьох організаторів заарештували і відправили в слідчий ізолятор.

Затримали 9 правопорушників 23 травня на території Вижницького району. В спецоперації участь брали поліцейські, працівники СБУ та прикордонники. Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що 30-річний житель міста Вашківці та двоє 23-річних жителів села Мигове організували схему незаконного перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків. Буковинці знали про тимчасові обмеження щодо виїзду, але все одно вирішили заробити на цьому.

«Організатори підшукали шістьох клієнтів та відповідно до попередньо узгодженого плану, доправляли їх до лінії розмежування з Республікою Румунія. Сума за такий “квиток” становила 8 тис. євро для кожного із чоловіків», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 27 травня.

Правоохоронці затримали буковинців та їх клієнтів. На чоловіків, які хотіли нелегально потрапити в іноземну країну, склали адмінпротоколи, а от трьох організаторів помістили в слідчий ізолятор. Такий запобіжний захід визначив їм суд.

Наразі слідчі поліції повідомили буковинцям про підозри за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Чоловікам загрожує позбавленням волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.