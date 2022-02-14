Випадок трапився у квартирі на вул. Новий Світ, 22

У Львові з отруєнням димом госпіталізували трьох мешканців багатоквартирного будинку, які спалювали ялинку у каміні.

Як повідомили у міському департаменті з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок трапився 14 лютого близько 04:00 у триповерховому житловому будинку на вул. Новий Світ, 22.

Попередньо відомом, що троє мешканців квартири спалювали ялинку у каміні та отруїлися продуктами горіння. Постраждали троє мешканців: жінки, віком 57 та 22 роки, та 27-річний чоловік. Їх забрали у Львівську обласну клінічну лікарню.

Наразі невідомо, який саме камін обладнали у помешканні.