Трьох львів’ян госпіталізували після спроби спалити ялинку в каміні
Мешканці квартири отруїлись димом
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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Випадок трапився у квартирі на вул. Новий Світ, 22
У Львові з отруєнням димом госпіталізували трьох мешканців багатоквартирного будинку, які спалювали ялинку у каміні.
Як повідомили у міському департаменті з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок трапився 14 лютого близько 04:00 у триповерховому житловому будинку на вул. Новий Світ, 22.
Попередньо відомом, що троє мешканців квартири спалювали ялинку у каміні та отруїлися продуктами горіння. Постраждали троє мешканців: жінки, віком 57 та 22 роки, та 27-річний чоловік. Їх забрали у Львівську обласну клінічну лікарню.
Наразі невідомо, який саме камін обладнали у помешканні.
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