Хлопці викрали ВАЗ 2107 з подвір'я мешканця села Конюшків, покаталися на ньому та спалили

Бродівський районний суд Львівської області виніс вирок трьом місцевим юнакам, які влітку цього року викрали автомобіль ВАЗ 2107 у селі біля Бродів, каталися на ньому, а згодом спалили. Хлопцям, віком 16, 18 та 19 років, присудили умовні терміни.

За матеріалами справи, уночі на 11 червня цього року хлопці викрали в мешканця села Конюшків Бродівської громади припаркований на його подвір’ї автомобіль ВАЗ 2107 білого кольору 1986 року випуску. Хлопці скористалися тим, що ключ був у замку запалювання, сіли в авто та поїхали кататися польовими дорогами в бік міста Броди.

Дорогою в лісі вони викинули документи та номерні знаки авто, а неподалік від Бродів, на території ботанічного заказника «Кемпа», автомобіль застряг, тож вони вирішили його позбутися – облили бензином та підпалили. У результаті автомобіль згорів повністю. Збитки постраждалому оцінили у майже 30 тис. грн.

У судовому засіданні усі троє обвинувачених свою вину визнали та розкаялися. Повідомили, що відшкодували постраждалому матеріальну шкоду.

Суддя Анна Бунда, вившивши матеріали справи, визнала обвинувачених винними у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому групою осіб, та умисному знищенні майна (ч.2 ст.289; ч.2 ст.28; ч.2 ст.194 ККУ). Вироком суду юнакам призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі кожному. Водночас їх звільнили від відбування основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.