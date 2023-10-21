Реджеп Таїп Ердоган та президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом під час яких сторони обговорили майбутній мирний саміт щодо України, який відбудеться наприкінці жовтня на Мальті. Про це йдеться у повідомленні глави держави у Twitter, яке він опублікував у суботу, 21 жовтня.

«Я говорив із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і подякував Туреччині за наполегливу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», – повідомив він.

Під час переговорів вони обговорили наступний раунд переговорів щодо формули миру на Мальті.

«Туреччина візьме в них участь, додавши свій авторитетний голос і позицію», – наголосив Зеленський.

Крім цього, лідери двох країн обговорили продовольчу безпеку.

«Попри зрив Росією Чорноморської зернової ініціативи, Україна зберігає прихильність до своєї життєво важливої ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки і забезпечує функціонування Чорноморського зернового коридору», – заявив Зеленський.

Також президенти України і Туреччини обговорили ситуацію на Близькому Сході та дійшли єдиної думки про необхідність забезпечення захисту цивільного населення і дотримання гуманітарного права.

Зазначимо, що на Мальті пройдуть мирні переговори щодо України, в яких візьмуть участь радники глав держав. Зустріч відбудеться 28 та 29 жовтня.