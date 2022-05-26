Туреччина веде переговори щодо відкриття транспортного коридору для експорту українського зерна. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого турецького чиновника.

За його словами, Туреччина наразі веде переговори як з РФ, так і з Україною щодо експорту українського зерна. Йдеться про коридор саме через турецьку територію.

Росія заблокувала усі порти та торговельні шляхи, через які здійснювався світовий експорт українського зерна. Понад 20 млн тонн зерна заблоковані у портах України.

Єврокомісія організувала для України «лінії солідарності» для прискореного транспортування зерна на територію ЄС залізничним та автомобільним транспортом, але наразі цих транспортних потужностей недостатньо.

Міністри розвитку країн G7 домовилися про створення альянсу, аби забезпечити глобальну продовольчу безпеку.