Через закритий повітряний простір України 25 липня пролетів літак турецької авіакомпанії BBN Airlines з норвезькими туристами, які прямували з Осло до Анталії. Про це повідомляє норвезький суспільний мовник NRK.

Маршрут літака, зафіксували на сайті Flightradar24. Після близько двох годин у повітрі він відхилився від маршруту і пролетів біля Закарпатської та Чернівецької областей, зайшовши у закриту повітряну зону. Далі він повернувся до повітряного простору Румунії. В турецькій авіакомпанії BBN Airlines підтвердили, що 25 липня їхній Airbus A312-200 змінив початковий маршрут польоту через наближення шторму.

«Ми розуміємо занепокоєння, яке викликає цей інцидент, і гарантуємо, що будемо активно вживати заходів, щоб запобігти подібним інцидентам», – повідомив представник BBN Airlines.

Літак був орендований у BBN Airlines іншою турецькою авіакомпанією – Freebird Airlines, яка виконує чартерні рейси. NRK запитав Freebird Airlines, скільки пасажирів було на борту літака та чи були вони проінформовані, що пролетять над Україною. Також норвезькі журналісти запитали Freebird Airlines, чи сповістили пілоти українську владу перед тим, як залетіти в повітряний простір країни. Компанія не відповіла на жодне з цих питань, зазначивши тільки те, що після інциденту почали внутрішнє розслідування. Українські міністерства оборони та закордонних справ теж не відповіли на запит NRK.

Через повномасштабну війну і закритий повітряний простір цивільні літаки за останні півтора роки піднімалися в українське небо лише кілька разів. На початку квітня SkyUp евакуювала з аеропорту Бориспіль свій Boeing 737-800, тепер він виконує рейси у Європі.

У вересні WizzAir перегнала зі Львова до Польщі свій комерційний літак, який застряг там на початку повномасштабної війни. У грудні змогли повернутись додому два військово-транспортні літаки Туреччини Airbus A400M. 1 червня з міжнародного аеропорту «Львів» евакуювали до Варшави цивільний авіалайнер Airbus A330-300, що прилетів до Львова 23 лютого 2022 року.

Під час повномасштабної війни також вже були випадки, коли іноземні пасажирські літаки пролітали над південним заходом України, попри заборону польотів. Так, за даними Flightradar24, ввечері 22 лютого 2023 року над повітряним простором України помітили пасажирський літак LO122 Дубай – Варшава. А в червні Flightradar24 зафіксував політ Boeing 737-800 польської чартерної авіакомпанії Enter Air.